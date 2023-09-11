 ارتفاع ضحايا العاصفة في ليبيا إلى 25 شخصا - بوابة الشروق
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ارتفاع ضحايا العاصفة في ليبيا إلى 25 شخصا


نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 12:30 م | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 12:32 م

أفادت وكالة رويترز للأنباء، بارتفاع عدد ضحايا العاصفة التي تضرب مدن شرق ليبيا إلى 25 شخصا.

وأصدرت مديرية أمن درنة الليبية، أمس الأحد، مناشدة لسكان المناطق الساحلية وسكان الأودية الجبلية وأماكن تصريف المياه من منطقة «الحصين» شرقاً، حتى منطقة «الأثرون» غرباً، بأهمية التعاون مع رجال الأمن، ومغادرة هذه المناطق وعدم ترك أي منقولات ثمينة في المنازل.

وفي وقت سابق جرى إغلاق 4 موانئ نفطية رئيسية في ليبيا لـ3 أيام بسبب الإعصار المتوقع وهي رأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، والسدرة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء


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