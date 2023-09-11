تونس تعيد فتح متحف باردو الخميس بعد عامين من إغلاقه

أعلنت وزارة الثقافة التونسية، اليوم الاثنين، رسميا قرارها بإعادة فتح متحف باردو الشهير، يوم الخميس المقبل، لأول مرة منذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو 2021.

ويشترك مبنى المتحف في بابه الرئيسي، مع مبنى البرلمان الذي جمد الرئيس أعماله في 2021، قبل حله في خطوة لاحقة وإعادة انتخاب برلمان جديد في ديسمبر 2022.

وقالت وزارة الثقافة التونسية: "إن استمرار غلق المتحف، الذي يضم أشهر اللوحات الفسيفسائية في العالم، ويعد أبرز الوجهات السياحية في البلاد، يعود إلى أشغال إعادة تهيئة وترميم التي طالت أغلب أقسامه وأجنحته".

وأوضحت في بيان لها اليوم "سيكون زوار المتحف على موعد مع فضاءات جديدة تمت تهيئتها وتحف أثرية وفنية تُعرض للمرة الأولى ولوحات فسيفسائية ومنحوتات رخامية تُقدم من جديد بعد أن تم ترميمها وصيانتها".

وكان المتحف الذي أسس منذ العام 1888، تعرض إلى هجوم إرهابي مروع في 2015، شارك فيه ثلاثة مسلحون تسببوا، في مقتل أكثر من 20 سائحا أجنبيا وعنصر أمني تونسي، قبل أن تتم تصفيتهم من قبل قوات مكافحة الإرهاب.

ويضم المتحف في مدخله، نصبا تذكاريا في شكل لوحة فسيفسائية تحمل أسماء الضحايا الـ22 في العملية الارهابية التي اعلن تنظيم "داعش" المتطرف مسؤوليته عنها.