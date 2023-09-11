الخطوط الجوية الفيتنامية تشتري 50 طائرة بوينج 737 ماكس

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قال البيت الأبيض اليوم الأحد إن شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات والخطوط الجوية الفيتنامية ستوقعان على قبول عرض بمليارات الدولارات لشراء 50 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الصفقة ستفيد البلدين من خلال توفير وظائف في قطاع التصنيع الأمريكي وتقديم طائرات لدعم صناعة السفر والسياحة المتنامية في فيتنام، التي تتطلع لأن تصبح مركزا رائدا للطيران.

وتدعم الصفقة أكثر من 33 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وقد أعلنت الولايات المتحدة وفيتنام عن صفقات جديدة وشراكات خلال زيارة الرئيس جو بايدن لهانوي اليوم الأحد.

وقال البيت الأبيض إن شركة "أمكور تكنولوجي" ومقرها أريزونا ستعلن عن بدء العمليات في مصنعها المتطور في إقليم "باك نينه" الفيتنامى في أكتوبر 2023. ويبلغ إجمالي استثمار المشروع 6ر1 مليار دولار.

كما تطلق شركة "سينوبسيز" ومقرها كاليفورنيا مركزاً لتصميم أشباه الموصلات وحاضنة للمشروعات الصناعية بالتعاون مع مجمع " سايجون هاى تك بارك " للتكنولوجيا المتقدمة .

وتعلن شركة "مارفيل" ومقرها كاليفورنيا أنها ستقوم بتأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات في مدينة هو تشي منه.

