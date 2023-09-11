روبياليس يعتزم الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

يعتزم لويس روبياليس الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد الجدل الدائر حول تقبيله لجيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، حسبما صرح للصحفي البريطاني بيرس مورجان مساء الأحد.

وقام روبياليس بتقبيل لاعبة خط الوسط، خلال حفل تسليم المنتخب الإسباني كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، بعد الفوز 1 / صفر على إنجلترا في المباراة النهائية للمونديال الشهر الماضي، غير أن هيرموسو أكدت أن القبلة لم تكن بالتراضي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف روبياليس في انتظار التحقيق بشأن سلوكه، في حين قدمت هيرموسو شكوى إلى مكتب المدعي العام يوم الأربعاء الماضي، وهو الآن أمام المحكمة العليا في إسبانيا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات لروبياليس في مقابلة أجراها مع مورجان، حيث قال: "فيما يتعلق باستقالتي، نعم، سأقوم بذلك، بالطبع، لا أستطيع مواصلة عملي".

وأضاف روبياليس: "لقد تحدثت مع والدي وبناتي.. وبعض الأصدقاء المقربين للغاية مني، ويقولون لي لويس، الآن عليك التركيز على كرامتك ومواصلة حياتك".

وتابع: "إذا كنت تدرك أنك ستلحق الضرر على الأرجح بالأشخاص الذين تحبهم وبالرياضة التي تحبها، فإن (هذا) هو الشيء الذي ينبغي أن تقوم به".

كان روبياليس قد رفض في البداية التقدم باستقالته خلال اجتماع للاتحاد بعد أقل من أسبوع على الواقعة التي حدثت في 20 أغسطس الماضي، حيث قال إن الاحتجاج على القبلة كان بمثابة "حركة نسوية زائفة" و"اغتيالا اجتماعيا".

في المقابل، أعلنت لاعبات منتخب إسبانيا إنهن لن يلعبن مرة أخرى مع الفريق إذا بقي روبياليس في منصبه.