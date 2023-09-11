انطلاق حملة تجميل وتطوير بشوارع قوص بقنا

انطلقت بمركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم، حملة أعمال التطوير والتجميل بشوارع المدينة.

وقالت هبة الفولي نائب رئيس مركز قوص، إن أعمال التجميل والتطوير التي يجري تنفيذها بطريق قوص المخزن، في إطار أعمال المبادرة التي تتبنها رئاسة الوحدة لرفع كفاءة شبكة طرقها الداخلية.

وأوضحت الفولى، أن الوحدة المحلية تتبنى خطة طموحة لإظهار المدينة بالشكل اللائق لها الذي يرضي الذوق العام ويبعث شئ من الراحة النفسية للمارة مستخدمي الطريق، من خلال تكثيف حملات النظافة وتشجير الشوارع ودهانات البلدورات، فضلا عن مراجعة انظمة الانارة وصيانة واستبدال الكشافات المعطلة.

وأضافت نائب رئيس المركز أن المبادرة بدأت أعمالها بشارع الجمهورية، وتستكمل أعمالها بطريق قوص المخزن باعتباره المدخل الرئيسي للمدينة من الناحية الشرقية، ومن المخطط إدراج عدد من الشوارع الاخري ضمن أعمال المبادرة خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والقيادات الشعبية بالمدينة.