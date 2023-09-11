عرض الفيلم الأمريكى «Past lives» بنادى سينما الجزويت

عرض نادي سينما الجزويت الفيلم الأمريكى "Past lives" للمخرجة سيلين سونج، أمس، بجمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة".

وفى مناقشة عقبت عرض الفيلم قالت الكاتبة والناقدة آية طنطاوي، المشرفة على نادى سينما الجزويت، إن الفيلم الأمريكى "past lives" يدور حول فكرة القدر وهي الفكرة التي يدور حولها أفلام شهر سبتمبر بنادي السينما، مضيفة أن بطلة الفيلم في رحلة ما بين قدرها وهو حبيبها السابق من كوريا وزوجها الكندي الأمريكي وحياتها التي قررت اختيارها فالبطلة تعيش في صراع.

أوضحت أن الفيلم يطرح تساؤل وهو هل الإنسان مسير أم مخير في حياته؟ ويعتبر هذا التساؤل مستوى من مستويات قراءة الفيلم.

أشارت إلى أن هناك مستوى آخر وهو مستوى الهوية حيث إن بطلة الفيلم مشتتة بين الهوية الكورية ورغبتها في العودة إلى جذورها والحياة الجديدة الأمريكية التي اختارت أن تعيشها وانتمائها إلى هذه الحياة، مضيفة أن الفيلم إنتاج أمريكي ولكن أبطاله كوريين وكنديين وهو أول أفلام المخرجة الكورية الكندية سيلين سونج، وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين عام ٢٠٢٣.

يذكر أن أفلام شهر سبتمبر بنادي سينما الجزويت تدور حول القدر وأثره، لنرى فيها مصائر مختلفة لشخصيات تقاطعت بهم طرق الحياة وشغلهم سؤال القدر المجهول.