ولي العهد السعودي يبدأ زيارة إلى الهند بعد مشاركته في قمة العشرين

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، زيارة إلى الهند بعد مشاركته في اجتماع مجموعة العشرين.



واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والاستثمار والأمن.



وأعلن في الرياض اليوم رسميا أن وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار الهندية ستوقعان اتفاقية ثنائية لتعزيز الاستثمار المشترك.



وأشار المراقبون إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان يتمتع بعلاقة جيدة برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ساعدت في تعزيز العلاقة بين البلدين.



وتعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري لنيودلهى حيث تحصل الهند على أكثر من 18% من وارداتها من النفط الخام من المملكة.



ويقيم في السعودية حوالي 5ر3 مليون هندي يشكلون أكبر جالية أجنبية تعمل في سوق العمل المحلي، وهي أكثر عمالة تقوم بتحويلات مالية إلى بلادها.