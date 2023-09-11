وزيرة الخارجية الألمانية تتفقد محطة تحويل كهرباء بالقرب من كييف

تفقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك محطة محولات كهرباء بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي صباح اليوم الاثنين -في موقع المحطة على بعد حوالي 50 كيلومترا من وسط كييف- اطلعت بيربوك على جهود الحكومة الأوكرانية لتأمين إمدادات الطاقة في البلاد قبل اقتراب فصل الشتاء.

وتتعرض مرافق البنية التحتية في أوكرانيا لهجمات متكررة من قبل روسيا. وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لحمايتها، فإن إمدادات الطاقة تعتبر هشة.

رافق نائب رئيس الوزراء الأوكراني المختص بشؤون إعادة الإعمار، أولكسندر كوبراكوف، الوزيرة الألمانية خلال تفقدها الموقع الذي تبلغ مساحته 40 هكتارا تقريبا. ويبلغ إنتاج المحطة حوالي 2000 ميجاوات، وهي مسئولة عن جزء كبير من إمدادات الكهرباء في المنطقة.

ووفقا لبيانات أوكرانية، فقد تعرضت المحطة للقصف عدة مرات بصواريخ روسية وطائرات مسيرة انتحارية واردة من إيران. وتعرضت المحطة لهجوم خطير بعدة طائرات مسيرة في ليلة رأس السنة الجديدة، وتم تدمير أجزاء من المرافق الموجودة في الموقع، ويُجرى إعادة بنائها منذ ذلك الحين. ونُصبت الآن شبكات عالية حول المحطة لاعتراض الطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض.

وصلت بيربوك إلى كييف صباح اليوم في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا لأسباب أمنية، وهي الزيارة الرابعة التي تقوم بها لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022.

وبسبب إغلاق المجال الجوي الأوكراني، وصلت بيربوك من بولندا إلى كييف على متن قطار نوم خاص، كما هو معتاد في زيارات الساسة رفيعي المستوى، وكان في استقبالها السفير الألماني مارتن يجر على رصيف المحطة.

ومن المفترض أن تكون الزيارة علامة على التضامن، وذلك قبل أسبوع من بدء الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وعلى خلفية الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية وإمدادات الطاقة، قالت بيربوك فور وصولها إن هناك مساعٍ لربط شبكة الطاقة مع أوكرانيا بشكل أوثق، مضيفة أنه لا ينبغي للأسر أن تخشى على إمداداتها إذا استهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محطات تحويل الكهرباء، مؤكدة أن ألمانيا لن تتخلى عن "دعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي: اقتصاديا وعسكريا وإنسانيا".