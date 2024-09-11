كوكا: أحلم بالمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

كشف أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن حلم يراوده بالمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

تحدث كوكا في مقابلة مع الموقع الرسمي لـ«فيفا» عن استدعائه لمنتخب مصر في أمم إفريقيا 2023 قبل أن يتم استبعاده لاحقا بسبب الإصابة، قائلًا:" في الحقيقة لقد كانت الأمور صعبة للغاية في ذلك الوقت، كنت قريبًا من المشاركة في البطولة الأفريقية الأولى بالنسبة لي وفقًا لتأكيدات المدير الفني، وكنت أسير أيضًا بشكلٍ جيد مع النادي خلال هذه المرحلة".

أضاف كوكا:" وكنت في الـ21 من عمري، لذلك كنت أرغب في التواجد مع المنتخب في هذا العمر، ولكن الإصابة جاءت في وقتٍ صعب ومنعتني من تحقيق ذلك، ولكن كان لدي شعور بالرضا واستطعت العودة من جديد بشكلٍ أفضل والانضمام للمنتخب".

وعن ثقة حسام حسن به وضمه للمرة الثالثة لمعسكر المنتخب، رد كوكا:" أعتقد أن ثقة المدير الفني من أهم الأشياء التي يرغب أي لاعب كرة القدم في اكتسابها، فإنها تساعد اللاعب بشكلٍ كبير للغاية على تقديم المزيد والحفاظ على نفسه ومحاولة إثبات ذاته أكثر، بالإضافة إلى إثبات صحة وجهة نظر المدير الفني، وبالتأكيد هذا الأمر يسعدني وأشكره على ذلك، أحاول دائمًا بذل قصارى جهدي والظهور بشكلٍ جيد من أجلي ومن أجل منتخب بلدي، والقادم أفضل".

أضاف كوكا:" مباراة كرواتيا كانت مشاركتي الدولية الأولى ولكن في بطولة ودية، بينما مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في التصفيات هما أول مباراتين رسميتين، لذلك جميعهم يمثلون شيئًا كبيرًا بالنسبة لي، وسيكونوا من أهم المباريات التي سأحتفظ بها في تاريخي. وبالطبع أنا سعيد بتحقيق المنتخب لانتصارين كبيرين 3-0 و4-0 في مباراتي التصفيات على الترتيب، وآمل أن نتأهل وأشارك في البطولة الأفريقية".

ورد كوكا على ما إذا كان منتخب مصر قد ضمن التأهل لكأس العالم 2026 بعد تصدر المجموعة، قائلًا:" في كرة القدم لا يوجد شيء مضمون، حاليًا جميع الدول الأفريقية تمتلك لاعبين محترفين، والمنتخبات تتطور بشكلٍ ملحوظ، والمنافسة لم تعد سهلة على الإطلاق، ولا يوجد منتخب ضعيف وشاهدنا ذلك في بطولة كأس الأمم الأخيرة، حيث لم يكن هناك أي شخص يتوقع ما حدث مع منتخبنا، لذلك ليس هناك أي شيء مضمون في اللعبة، ويتوجب علينا العمل وتقديم كل ما لدينا والاستمرار في طريقنا لتحقيق هذا الحلم".

أتم كوكا:" بالنسبة لي، فإن كأس العالم من أكثر البطولات التي أرغب في المشاركة بها، والتي أضعها نصب عيني في الفترة المقبلة، وأحد الأحلام التي أسعى لتحقيقها، وفي حال مشاركتي بهذه البطولة العالمية وأيضًا كأس الأمم الأفريقية بعد ظهوري في الأولمبياد مؤخرًا، سأكون قد شاركت تقريبًا في جميع البطولات على مستوى الأندية والمنتخبات في هذا العمر الصغير، لذلك سأشعر بفخر كبير".