البابا تواضروس يلقى عظته الروحية من الإسكندرية في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس

يواصل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الرعوية إلى الإسكندرية، والتي بدأها مساء أمس الثلاثاء وتستمر حتى غد الخميس، يقوم خلالها بعدد من الفعاليات والأنشطة الإدارية و الرعوية .

وقال القمص ابرام اميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، رئيس مجمع كهنة الإسكندرية، إن البابا يلقى العظة الأسبوعية، الإجتماع الأسبوعى، من مقر كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي التابع لكاتدرائية الاسكندرية، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف القمص، أنه من المقرر أن يشارك في طقس العظة، الآباء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الاسكندرية، والأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزة والأنبا هرمينا أسقف عام كنائس شرق ووسط، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب البابا.

وذكرت الكنيسة عبر موقها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك، أنه سيتم إذاعة العظة الروحية عبر خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة والكنيسة القبطية الارثوذكسية.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ترأس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قداس أول أيام السنة القبطية الجديدة 1741 للشهداء في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بكاتدرائية الأقباط الارذوكس في الإسكندرية.