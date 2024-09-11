وذكرت المرشحة الديمقراطية هاريس، خلال أول مناظرة رئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترامب: "يجب التمتع بالحرية باتخاذ قرار بشأنه تبعا لظروف الأشخاص الصحية والاجتماعية".

من جانبه، قال ترامب: "خططي الرافضة للإجهاض سببها عدم السماح بقتل طفل مكتمل النمو".

أبرز ما حدث خلال المناظرة