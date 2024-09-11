وذكرت المرشحة الديمقراطية هاريس، خلال أول مناظرة رئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترامب: "يجب التمتع بالحرية باتخاذ قرار بشأنه تبعا لظروف الأشخاص الصحية والاجتماعية".

من جانبه، قال ترامب: "خططي الرافضة للإجهاض سببها عدم السماح بقتل طفل مكتمل النمو".

أبرز ما حدث خلال المناظرة

  • هاريس: ترامب ترك لنا فوضى كبيرة في الولايات المتحدة.
  • ترامب: 21 مليون شخص دخل إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن وخطط الهجرة السيئة دمرت البلاد.
  • هاريس: أؤمن بطموحات الشعب الأميركي ولدي خطة لبناء اقتصاد مبني على الفرص.
  • ترامب: لدينا اقتصاد مروّع بسبب التضخم وهذا مدمر للطبقة الأميركية الوسطى.
  • ترامب: فوز هاريس بالانتخابات سيقود إلى حرب عالمية ثالثة.
  • ترامب: فوز هاريس سيُنهي الولايات المتحدة ويجعلها شبيهة بفنزويلا.