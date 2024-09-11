تركيا تستعد لاستيراد الغاز المسال من توتال الفرنسية

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قال مصدر مسؤول إن تركيا تستعد لتوقيع اتفاق استيراد الغاز الطبيعي المسال مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن شركة بوتاس التركية المملوكة للدولة قد توقع الاتفاق الذي يستمر 10 سنوات خلال زيارة وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار للولايات المتحدة للحديث أمام مؤتمر جاز تك الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر الحالي.

ولم يقدم المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أي تفاصيل عن الاتفاق، في حين رفضت وزارة الطاقة التركية التعليق.

وأشارت بلومبرج إلى أن اتفاق استيراد الغاز الطبيعي المسال في حال توقيعه سيكون الثالث لشركة بوتاس خلال العام الحالي، حيث تسعى تركيا لتنويع مصادر الإمدادات والتحول إلى مركز لتجارة الغاز الطبيعي.

وفي الأسبوع الماضي وقعت بوتاس عقدا مدته 10 سنوات لاستيراد الغاز المسال من شركة شل اعتبارا من 2024. وفي أبريل وقعت الشركة التركية عقدا مدته 10 سنوات لاستيراد الغاز المسال من سلطنة عمان.