آمنة بالوش تتولى منصب وزيرة خارجية باكستان

تولت السفيرة آمنة بالوش، اليوم الأربعاء مهامها كوزيرة خارجية باكستان الـ33، بعد أن تخلى سلفها السفير سيروس سجاد قاضي عن منصبه، لدى بلوغه سن التقاعد.

وتولت السفيرة آمنة بالوش، وهي دبلوماسية مخضرمة العديد من المناصب المهمة، في إسلام آباد ومهام دبلوماسية باكستانية في الخارج، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم.

وتولت منصب القنصل العام الباكستاني في تشنجدو في الصين(2014-2017)، والمفوض السامي لدى ماليزيا(2019-2023) وسفيرة لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج(2023-2024) .

وكانت آمنة بالوش ، التي حصلت على درجة الماجستير في التاريخ، قد انضمت إلى الخدمات الخارجية الباكستانية في عام 1991 .