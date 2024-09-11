ضبط تشكيل عصابي لتزييف العملات المحلية وترويجها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزييف العملات المحلية وترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تكوين (5 أشخاص ، سيدة "لـ3 منهم معلومات جنائية") بتشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات المحلية وترويجها.
تم ضبط المتهمين وبحوزتهم قرابة مليون ونصف مليون جنيه "عملات مزيفة"ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وفرد محلى وعدد من الطلقات وجهاز كمبيوتر "لاب توب" بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأدوات والخامات التى يستخدمونها فى أعمال التزييف.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.