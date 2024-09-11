رئيس الوزراء: أخبار جيدة جدا بملف الطاقة الأسبوع المقبل

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد أكثر من لقاء مع وزراء البترول والمالية والكهرباء؛ لبحث ملف الطاقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء: «هذا الملف نسير فيه بمنتهى القوة لتدبير الاحتياجات المالية، وما وعدنا به (وقف قطع الكهرباء) خلال فصل الصيف تحقق على الأرض».

وأكمل: «خلال المؤتمر المقبل سنعلن أخبارًا جيدة جدا في ملف الطاقة واستدامة تدبير موارد الطاقة»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن زيارته إلى الصين، شهدت التباحث حول إقامة كبرى شركات الطاقة في الصين لمصانع جديدة تخدم المنطقة بالكامل، وتستغل مصر كمركز لتصنيع تلك المنتجات وتصديرها للدول المجاورة.