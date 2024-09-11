أبو الغيط: ضرورة مواصلة الدول المانحة الوفاء باسهاماتها في موازنة الأونروا

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمقر الأمانة العامة للجامعة.

واستمع أبو الغيط إلى شرح مفصل قدمه لازاريني حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الدموي وفي الضفة الغربية مع تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية، إضافةً إلى التحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيدين المالي واللوجيستي جراء استمرار استهداف الجيش الإسرائيلي لمقراتها وموظفيها وتزايد المساعي الإسرائيلية الرامية لتعطيل عمل الوكالة.

وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن دعم الجامعة العربية الكامل لمهمة الأونروا وعملها، وما تقوم به لمساندة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها واسهاماتها في موازنة الوكالة خاصةً في الوضع الحساس الذي يعيشه الفلسطينيون اليوم.