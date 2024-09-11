قائد روسي يعلن بدء هجوم مضاد لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية

أعلنت قوات روسية عن بدء هجوم لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية، في أول محاولة كبيرة لها منذ أكثر من 5 أسابيع منذ بدء توغل القوات الأوكرانية في المنطقة.

وقال القائد العسكري أبتي علاء الدينوف لصحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية إن لواء روسيا بدأ التقدم أمس الثلاثاء، ويتواصل القتال اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار مدونون عسكريون روس أيضا في مدوناتهم إلى وقوع هجوم في المنطقة، رغم أنه مازال من غير الواضح ما إذا كانت القوات المشاركة في القتال قد تم نقلها من الجبهة في شرقي أوكرانيا، أم من أماكن أخرى داخل روسيا.

وقال عدد من المدونين، إلى جانب صحيفة روسيسكايا جازيتا، إن بعض الجنود كانوا من لواء مشاة البحرية الـ 155 ، الذي يتمركز في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى، لكنه خاض في الماضي معارك في الحرب على أوكرانيا.

ولم يرد تأكيد من وزارة الدفاع الروسية ولا من المسؤولين الأوكرانيين بأن هجوما مضادا يجري حاليا.

وأفادت قناة "ريبار" الروسية على تطبيق تليجرام، والتي يتابعها أكثر من مليون مشترك، أن روسيا استعادت السيطرة على منطقتين على الأقل، في كورسك.

وقال رسلان بوخوف، رئيس مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات ومقره موسكو، إن "رجالنا في كورسك، بدأوا هجوما مضادا بقوات جديدة أمس".

وأضاف "هذا الهجوم ناجح للغاية حتى الآن، حيث تم تحرير العديد من القرى وأسر جنود. وكانت المقاومة ضعيفة ــ فلم يكن لدى الأوكرانيين خط جبهة متواصل هناك".