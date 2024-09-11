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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين ترحب بإعلان جنوب أفريقيا استمرار قضيتها في العدل الدولية ضد إسرائيل

رام الله (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 4:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 4:17 م

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بإعلان دولة جنوب أفريقيا استمرار التزامها بمتابعة القضية التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "لارتكابها جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، رغم الضغوطات التي مورست عليها لثنيها عن متابعة هذه القضية، في محاولات يائسة لدفعها إلى التنازل وإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، "استعداد دولة فلسطين للتنسيق الكامل والمتابعة الحثيثة مع دولة جنوب افريقيا الصديقة ومع بقية الدول التي انضمت للقضية في محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية، وتحقيق المساءلة والعدالة".

ودعت الدول "الشريكة والصديقة الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا والدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، لضمان إنفاذ القانون الدولي وأعماله دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير والواجب الانطباق في كل الأحوال".

وثمنت الرئاسة موقف "شعب وحكومة جنوب أفريقيا الداعم والمناصر دوما للحق الفلسطيني ويعكس هذا الالتزام الثابت التوافق المشترك على تكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان على الساحة الدولية، وعلى عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين".


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