صلاح يسافر إلى إنجلترا بطائرة خاصة

غادر محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، متوجها بطائرة خاصة للعاصمة البريطانية لندن.

ويستعد صلاح للانضمام مجددا لصفوف فريقه ليفربول، لملاقاة نوتينجهام فورست، يوم السبت القادم، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعاد صلاح إلى القاهرة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ضمن بعثة منتخب مصر القادمة على متن طائرة خاصة من مطار فرانسيستاون ببوتسوانا، عقب فوز منتخب الفراعنة 4 / 0، على مضيفه المنتخب البوتسواني بالجولة الثانية في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وسجل صلاح هدفا خلال فوز منتخب مصر على بوتسوانا، كما شارك في انتصار المنتخب 3 / 0، على ضيفه منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي تتربع مصر على صدارتها برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيها منتخب الرأس الأخضر.