ولي العهد السعودي يترأس اجتماع اللجنة المشتركة السعودية - الصينية

ترأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الدولة الصيني ، لي تشيانج، اليوم الأربعاء، اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية-الصينية رفيعة المستوى في العاصمة الرياض.

وبحث المشاركون في اللجنة أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها، حسبما ذكرت وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ووقع ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الدولة الصيني، بعد ذلك، على محضر أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.

ومن ناحيته، يؤكد لي تشيانج، الذي يزور الرياض في الوقت الراهن، أنه سيتبادل الآراء على نحو معمق مع محمد بن سلمان، بشأن العلاقات الصينية السعودية، فضلا عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بجانب التباحث حول سبل تعزيز الصداقة والتعاون، وذلك طبقاً لبيان مكتوب.

وقال لي تشيانج، إن بلاده تتطلع "لتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية" مع السعودية، خلال زيارته للمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تشيانج تأكيده على أهمية دفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.