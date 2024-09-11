 بتر ذراعي شاب تعلق بماكينة حصاد الأرز في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بتر ذراعي شاب تعلق بماكينة حصاد الأرز في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 1:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 1:48 م

تعرض شاب لبتر بذراعيه؛ إثر تعرضه لحادث تعلق ذراعيه بماكينة حصاد محصول الأرز بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي بوصول أحمد عبدالمنعم، 35 سنة، مقيم بمركز الإبراهيمية، مصابا إصابة بالغة بذراعيه.

تبين حدوث إصابة الشاب إثر تعلق ذراعيه بماكينة حصاد محصول الأرز أثناء الحصاد بمركز الإبراهيمية، وتم حجزه بالمستشفى تحت الإشراف الطبي لإجراء عملية بتر ذراعيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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