شولتس يكرر دعوته إلى عقد مؤتمر سلام جديد لإنهاء الحرب في أوكرانيا بمشاركة روسيا

كرر المستشار الألماني أولاف شولتس، دعوته إلى عقد مؤتمر سلام آخر لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا بمشاركة روسيا.

وخلال المناقشة العامة التي أجراها البرلمان الألماني حول موازنة عام 2025، قال شولتس في برلين اليوم الأربعاء: "الآن هو الوقت المناسب، الآن هو الوقت الذي يجب فيه استكشاف أية فرص يمكن أن تلوح".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى مؤتمر سلام آخر، ويجب أن تكون روسيا جالسة إلى الطاولة فيه. هذه هي المهمة التي يجب علينا أن نتعامل معها الآن. استكشاف ما يحدث".

وأشار شولتس إلى أنه من المعروف أن بعض الأحزاب الشعبوية اليمينية، وبعض الأحزاب الشعبوية تم انتخابها لأنها لا توافق على دعم أوكرانيا، ورأى أنه رغم ذلك، فإن من الصواب "أن ندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا".

وفي الوقت نفسه، قال شولتس إنه سيبذل "كل ما في الوسع من أجل إيجاد فرص لتحقيق السلام، سلام عادل وليس سلاما مفروضا أو استسلاما، سلام يحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، كدولة تعرضت لهجوم – ومن أجل المشاركة بشكل دائم في استشكاف سبل التوصل إلى مثل هذا السلام".