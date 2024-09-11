استشهاد 19 شخصا على الأقل في غارة جوية على غزة

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قال مسؤولون فلسطينيون إن 19 شخصا استشهدوا وأصيب 60 آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة إنسانية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت في البداية استشهاد ما لا يقل عن 40 شخصا. وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 19 شخصا، في حين سلطات حماس الأخرى الحديث عن استشهاد 40 فلسطينيا.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث حفرة كبيرة في الأرض وأشخاصا يحفرون بأيديهم العارية في الرمال بحثا عن المزيد من الضحايا.



وبحسب وحدات الدفاع المدني في قطاع غزة، الذي تديره حماس، فقد تعرضت خيام تأوي نازحين داخليا للقصف.