الاجتماع العربي اللاتيني يؤكد ضرورة العمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

أكد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين مع عدد من سفراء وممثلي بعثات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى مصر، ضرورة العمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره والعودة وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار البيان الختامي الصادر عن الاجتماع إلى أهمية وعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجانبين، فضلاً عن التباحث حول أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لفلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مع قرب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشدد البيان على ضرورة التزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوه البيان إلى أهمية تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 2024/5/9، والذي قرر أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وقرر منح دولة فلسطين مزيداً من الحقوق والامتيازات تتعلق بمشاركتها في دورة الجمعية العامة والاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.

وشدد المشاركون في الاجتماع على عزمهم دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأبرزوا ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وقرر المشاركون رفع البيان الختامي الصادر عن الاجتماع إلى وزراء خارجية دولهم لتبنيه بمناسبة انعقاد الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك في الاجتماع سفراء وممثلو كل من بوليفيا وتشيلي والبرازيل وكوبا وكولومبيا والدومينيكان وبيرو وفنزويلا والمكسيك.