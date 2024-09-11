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مشرعون صينيون يراجعون مسودة قانون لرفع سن التقاعد

بكين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 9:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 9:42 ص

يراجع مشرعون صينيون بارزون مسودة قانون لرفع سن التقاعد، مما يمهد الطريق للموافقة عليه، بعد غد الجمعة، على أقرب تقدير، في خطوة من شأنها توسيع قوة العمل التي تقلصت، لكن ربما تؤدي إلى إثارة سخط الشعب.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بحثت أمس الثلاثاء مشروعات قوانين تشريعية، تشمل رفع سن التقاعد بشكل تدريجي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وحال الموافقة عليه، سيكون ذلك أول رفع لسن التقاعد منذ أكثر من 40 عاما.

جاءت المداولة غير المتوقعة لرفع سن التقاعد، في أعقاب إعلان صدر في يوليو الماضي، من قبل الحزب الشيوعي الحاكم بأن سن التقاعد سيرتفع بـ"أسلوب طوعي ومرن".

ولم يكن الاقتراح مدرجا على جدول أعمال الاجتماع، الذي تم الإعلان عنه، قبل اجتماع للهيئة التشريعية يستمر أربعة أيام هذا الأسبوع.

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