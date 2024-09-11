 نيبينزيا: الضربات الروسية الأخيرة أسفرت عن مقتل العديد من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نيبينزيا: الضربات الروسية الأخيرة أسفرت عن مقتل العديد من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا


نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 5:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 5:39 ص

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن سلسلة الضربات الأخيرة للقوات الروسية في أوكرانيا أسفرت عن "مقتل عدد ملموس من المرتزقة الأجانب".

وأشار نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى "الضربات الفعالة على المواقع العسكرية الأوكرانية"، مضيفا أن "ما يميز هذه السلسلة من الضربات هو القضاء على عدد ملموس من المدربين والخبراء والمرتزقة الأجانب".

وقال إن "من يتابعون هذا الموضوع يمكنهم أن يرتقبوا تقارير عن وفيات مفاجئة لعدد كبير من العسكريين الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين والبولنديين والسويديين الرفيعي المستوى".

وأضاف أن "روسيا كانت تحذر من أن أي أحد يساعد زمرة (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي في الحفاظ على قدراتها العسكرية... سيصبح هدفا مشروعا لروسيا"، حسبما نقلت قناة آر تي عبر موقعها الإلكتروني.


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