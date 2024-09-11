 روسيا تفترض صدور قرار السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضدها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تفترض صدور قرار السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضدها

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 8:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 8:15 م

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تفترض أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سترفعان حظرهما على استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى لمهاجمة أهداف روسية.

وأوضح بيسكوف، في حديثه لوكالات أنباء روسية ردا على تقارير إعلامية تفيد بأن البلدين يناقشان هذه المسألة مع كييف، قائلا: "أغلب الظن أن هذا القرار قد اتخذ بالفعل".

وجاء حديث لافروف في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي يزوران كييف لإجراء محادثات بشأن هذه المسألة.

وأضاف بيسكوف إن الغرب بصدد التورط بشكل أعمق في الصراع، وتعهد برد مماثل من جانب موسكو.
 

 
 

 


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