اختتم وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، زيارة ناجحة لمصر في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، حيث ناقش عدة ملفات ذات اهتمام مشترك بين البلدين أبرزها الأزمة في غزة والوضع بالسودان.

وبدأ راسموسن، اليوم الأول من زيارته باجتماع إفطار مع الشركات الدنماركية المحلية، أعقبه اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تناولا سبل تطوير التعاون بين مصر والدنمارك، والذي يشهد تقدماً ملحوظاً، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء.

- إشادة بالدور المصري في التوسط بملف غزة كما ناقشا الطرفان القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في غزة والسودان.

وأشاد الوزير بالجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر للتوسط في مفاوضات وقف إطلاق النار فيما يتعلق بغزة. واتفقا على أن وقف إطلاق النار هو خطوة حاسمة في تهدئة التوترات في جميع أنحاء المنطقة، حيث يظل حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للتطبيق.

ثم التقى وزير الخارجية الدنماركي، نظيره المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية الأساسية والزراعة وأعلاف الأسماك والطاقة وإنتاج الطاقة الخضراء والوقود الأخضر للشحن.

- الدنمارك تبدأ برنامجا إقليميا للهجرة بأنشطة في مصر بقيمة 15 مليون دولار كما أعلن الوزير خلال المحادثات عن برنامج هجرة مرتقب بقيمة 15 مليون دولار أمريكي. وتتركز الأنشطة على تحسين إدارة الهجرة المستدامة وأنظمة اللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب.

كما التقى الوزير راسموسن، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لمناقشة الوضع في غزة وأهمية الحوار الوثيق بين الشركاء الأوروبيين والعرب في منطقة متضررة بشدة من الصراعات.

- افتتاح مدرسة للطبخ وستوديو دنماركي للبحث والثقافة بالقاهرة وفي المساء، قام وزير الخارجية الدنماركي والوفد المرافق له بجولة في القاهرة الإسلامية من باب زويلة إلى بيت يكن، حيث افتتح الوزير استوديو الدنمارك للأبحاث والثقافة في مصر، وأعلن عن افتتاح مدرسة للطهي في القاهرة في إطار برنامج الشراكة الدنماركية العربية.

وقد قدم طلاب البرنامج التجريبي لمدرسة الطهي العشاء لحشد كبير من الشركاء المحليين من الشركات والمجتمع المدني، بالإضافة إلى وزراء الصحة والكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والتعاون الدولي المصريين، بحسب بيان لسفارة الدنمارك بالقاهرة.

- 100 مليون دولار إجمالي المساعدات الدنماركية لغزة وفي اليوم الثاني من زيارته، زار وزير الخارجية الدنماركي معبر رفح ومركز المساعدات الإنسانية التابع للهلال الأحمر، معلنًا عن مساهمة إنسانية جديدة لغزة بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي، مما يجعل إجمالي المساهمة الدنماركية لسكان غزة يصل إلى حوالي 100 مليون دولار أمريكي منذ 7 أكتوبر الماضي.

- العلاقات الدنماركية الإفريقية واختار وزير الخارجية الدنماركي مصر لتكون أول زيارة له بعد أن أطلقت الدنمارك استراتيجية جديدة لبناء شراكات متساوية مع شركاء أفارقة رئيسيين مثل مصر، وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية التي ستشهد قيام الحكومة الدنماركية بتعزيز الموظفين الدبلوماسيين والموارد في السفارات في أفريقيا، بما في ذلك القاهرة.