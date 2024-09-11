مخرجان سينمائيان إيرانيان يمنعان من مغادرة إيران مجددا

قال المخرجان السينمائيان الإيرانيان مريم مقدم وبهتاش صناعي، في منشور على تطبيق تليجرام اليوم الأربعاء، إنه قد تم منعهما مجددا من مغادرة البلاد.

وأوضحا في المنشور أنه "تم مصادرة جوازي السفر الخاصين بنا في مطار طهران أمس، وقيل لنا أننا لم يعد في مقدورنا مغادرة البلاد."

وكان جوازا سفر المخرجين قد أعيدا لهما قبل أسبوع، بعد مصادرتهما لفترة طويلة.

وانتقدت مريم مقدم وبهتاش صناعي مؤخرا الرئيس المنتخب حديثا مسعود بزشكيان. وقالا: "لا يمكنك قيادة مجتمع نحو النمو والإصلاح عن طريق الخداع".

وكان المخرجان قد قدما فيلمهما "كعكتي المفضلة" للمشاركة في مهرجان برلين السينمائي الدولي هذا العام، لكنهما لم يتمكنا من حضور العرض.

ورغم عدم حصولهما على جائزة، فإن الفيلم الذي يحكي قصة أرملة تبلغ من العمر 70 عاما تجد الحب بعد وفاة زوجها، حظي باستقبال جيد من جانب الجمهور.

وبدأ المخرجان تصوير الفيلم قبل موجة الاحتجاجات التي قادتها النساء الإيرانيات والتي اندلعت في أنحاء البلاد في خريف 2022.

وكانت أخطر احتجاجات منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في 1979 قد اندلعت في اعقاب اعتقال شرطة الأخلاق الإيرانية للمرأة الكردية مهسا أميني ووفاتها في وقت لاحق في المستشفى.

وأفاد المخرجان بأن تصوير الفيلم جرى بسرية قدر الإمكان مع استمرار المظاهرات في الشوارع.