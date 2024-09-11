قد تبدو المنصة التي تستضيف المناظرة الرئاسية بين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، كبيرة الحجم على شاشات التلفزيون، إلا أنها في الواقع صغيرة.



وحسبما ذكر موقع "أي بي سي نيوز"، فإن منصتي المرشحين وضعتا على هيكل مضاء باللون الأزرق.

كذلك لن يكون هناك جمهور في قاعة المناظرة، وتفصل مسافة 6 أقدام (1.8 متر) بين منصتي ترامب وهاريس.





وتبدأ المناظرة التلفزيونية في التاسعة مساء بالتوقيت الشرقي (الواحدة من صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش) قبل ثمانية أسابيع فحسب من انتخابات الخامس من نوفمبر.

قواعد المناظرة بين هاريس وترامب

- كتم الميكروفونات الخاصة بالمرشحين عندما لا يتحدثان.

- لن يُسمح للمرشحين بالتواصل مع موظفي حملاتهما الانتخابية أثناء فترات الفواصل الإعلانية.

- لن يُكشف عن الأسئلة أو المواضيع للمرشحين قبل المناظرة.

- يمنع المرشحان من الاحتفاظ بالملاحظات مسبقا على المسرح.

- سيكون لدى كل مرشح دقيقتان للرد على كل سؤال.

- ستقتصر البيانات الختامية على دقيقتين لكل مرشح، دون بيانات افتتاحية.

- مدة المناظرة 90 دقيقة مع فواصل إعلانية ولا يوجد جمهور في المسرح.