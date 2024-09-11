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مسئولون أمريكيون: كاليفورنيا ونيفادا تواجهان وضعا خطيرا جراء الحرائق

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 4:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 4:56 م

تعرضت المناطق الواقعة جنوبي كاليفورنيا بالولايات المتحدة لتهديدات جراء حرائق غابات واسعة عديدة أدت إلى مزيد من عمليات الإخلاء، في حين وجه مسئولون في ولاية نيفادا تحذيرا لسكان منطقة رينو بالاستعداد للإخلاء مع تكشف الوضع الخطير اليوم الأربعاء.

وتمثلت التهديدات المباشرة لمناطق جنوبي كاليفورنيا في حرائق الجسر والمطار التي خرجت عن نطاق السيطرة، وألحقت أضرارا بجودة الهواء، في حين من المتوقع حدوث طقس يساعد على نشوب حرائق في معظم غرب ولايتي يوتا ونيفادا - حيث يتعامل رجال الإطفاء مع حريق ديفيس الضخم، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي.

ومن المتوقع أن يتقدم حريق ديفيس لمسافة تصل إلى سبعة أميال في تهديد قد يستمر ثلاثة أيام.


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