رئيس حي الزاوية الحمراء يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة الأحلام

أجرى رئيس حي الزاوية الحمراء أحمد محمدي، جولة ميدانية لتفقد ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالحي، بحضور سكرتير الحي وأعضاء مجلس النواب ومديري الإدارات المعنية بالحي.

وأكد محمدي، اليوم الأربعاء، مواصلة أعمال مشروع الإحلال والتجديد بشبكة الصرف الصحي بمنطقة الأحلام بنطاق حى الزاوية الحمراء، مشيرًا إلى استمرار أعمال إدارة الصرف الصحي بتطهير بالوعات الأمطار بشارع العاشر من رمضان.

ووجه رئيس حي الزاوية الحمراء، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الجزيرة بين شارع ترعة الإسماعيلية وشارع مرفق المياة، وفقًا للسقف الزمنى المحدد للمشروعات.

وشدد على مشرفي القطاعات وفرع الهيئة ومسئول وحدة الرصد بالحي لرفع المخلفات من شارع معمل التكرير وشارع منشية الجمل.