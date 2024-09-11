 رئيس حي الزاوية الحمراء يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة الأحلام - بوابة الشروق
الأربعاء 11 سبتمبر 2024 5:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رئيس حي الزاوية الحمراء يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة الأحلام

محمد عبدالناصر
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 4:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 4:56 م

أجرى رئيس حي الزاوية الحمراء أحمد محمدي، جولة ميدانية لتفقد ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالحي، بحضور سكرتير الحي وأعضاء مجلس النواب ومديري الإدارات المعنية بالحي.
وأكد محمدي، اليوم الأربعاء، مواصلة أعمال مشروع الإحلال والتجديد بشبكة الصرف الصحي بمنطقة الأحلام بنطاق حى الزاوية الحمراء، مشيرًا إلى استمرار أعمال إدارة الصرف الصحي بتطهير بالوعات الأمطار بشارع العاشر من رمضان. 
ووجه رئيس حي الزاوية الحمراء، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الجزيرة بين شارع ترعة الإسماعيلية وشارع مرفق المياة، وفقًا للسقف الزمنى المحدد للمشروعات.
وشدد على مشرفي القطاعات وفرع الهيئة ومسئول وحدة الرصد بالحي لرفع المخلفات من شارع معمل التكرير وشارع منشية الجمل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك