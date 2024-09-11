كوريا الجنوبية تضيف 123 ألف وظيفة خلال أغسطس الماضي

أظهرت البيانات اليوم الأربعاء أن عدد الوظائف الشاغرة في كوريا الجنوبية ارتفع بأكثر من 120 ألف وظيفة خلال أغسطس، ليستمر نمو الوظائف للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن بيانات مكتب الإحصاء الكوري أظهرت اليوم الأربعاء أن عدد العاملين بلغ 8ر28 مليون شخص خلال الشهر الماضي، بارتفاع بواقع 123 ألف وظيفة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وكان عدد الوظائف الشاغرة قد تراجع لأقل من 100 ألف وظيفة خلال مايو ويونيو الماضيين، ولكنه انتعش خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من أنه مازال أقل من عدد 300 ألف وظيفة التي تم إضافتها في الشهور الأولى من العام.

وقد انخفض عدد العاطلين بواقع 9000 على أساس سنوي ليصل إلى 564 ألف شخص خلال أغسطس الماضي.