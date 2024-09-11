أعلنت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، عن مواصلة فعاليات ثاني برامج التعليم المدني، البرنامج الموحد حول مخاطر التكنولوجيا، ووسائل التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع، بمركز شباب عزبة البرج.

وتخصصت المحاضرة عن مخاطر التكنولوجيا، ووسائل التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع، واستغلالها بشكل مؤذي وإهدار الوقت، كما تطرقت للحديث عن بعض السلبيات التي تنتج من استخدام التكنولوجيا، ومنها الإدمان الذي يؤثر على الوقت والإنتاجية، وانتشار المعلومات الخاطئة، حيث تمتلك مواقع التواصل الاجتماعي قدر كبير على نشر المعلومات بسرعة، ووجه لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أفضل.

وحاضر في الندوة الدكتور تامر الشرباصي، المتخصص في التدريب الميداني بالخدمة الاجتماعية بالمنصورة، وخبير برامج تنمية بشرية، حيث يهدف البرنامج إلى معرفة الشباب بخطورة الاستخدام السيئ للتكنولوجيا، ووسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تأثيرها السلبى على الفرد والمجتمع.