حبس مستشار رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة للطاقة احتياطيا على ذمة قضية قتل

أمرت محكمة في دكا، اليوم الأربعاء، بحبس توفيق إلهي تشودري، مستشار الطاقة لرئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، احتياطيا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية مقتل سومان سيكدار، البالغ من العمر 31 عاما، في منطقة بادا في دكا أثناء احتجاجات ضد نظام الحصص الوظيفية في 19 يوليو، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ستار البنجلاديشية.

وأصدر قاضي المحكمة الجنائية في دكا محمد علي حيدر أمر الحبس بعد أن تقدمت الشرطة أمام المحكمة بالتماس لاحتجازه احتياطيا لمدة عشرة أيام على ذمة القضية، وفقا لما ذكره مساعد مفتش يعمل في المحكمة.

وكانت ماسوما، والدة الضحية، قد رفعت دعوى قضائية لدى مركز شرطة في منطقة بادا، في 20 أغسطس، تتهم فيها الشيخة حسينة و179 آخرين، بقتل ابنها.

وألقت الشرطة القبض على توفيق إلهي تشودري في منطقة جولشان بالعاصمة دكا الليلة الماضية.

وكان توفيق قد تم تعيينه مستشارا للطاقة لرئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في 2009 وظل في منصبه حتى 5 آب / أغسطس.