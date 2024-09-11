 الرئيس الألماني يشكر السيسي على جهود مصر لإنهاء التوترات والعنف في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الألماني يشكر السيسي على جهود مصر لإنهاء التوترات والعنف في الشرق الأوسط

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 1:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 1:52 م

توجه رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال ودعوته إلى زيارة مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء: «تلك الزيارة مهمة بالنسبة لي على المستوى الشخصي، لأن آخر زيارة لرئيس ألماني إلى مصر كانت منذ ما يقرب 25 عامًا».

وأعرب عن سعادته بالتواجد في مصر اليوم لتبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسي، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس على الدور الذي تقوم به مصر لإنهاء التوترات والعنف في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن «العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا تعود لمئات السنوات»، قائلًا إنها «علاقات تاريخية وتقوم على الثقة المتبادلة والتنوع».

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