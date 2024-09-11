ماسك: لن نصل إلى المريخ أبدا إذا فازت هاريس بالانتخابات

اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن الولايات المتحدة لن تصل أبدا إلى كوكب المريخ إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ودعا ماسك، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، إلى إصلاح جدي للحكومة الأمريكية، محذرا من مغبة الاستمرار في تشديد التشريعات في البلاد.

وكتب: "ما لم يكن هناك إصلاح حكومي كبير، فإن القوانين واللوائح ستستمر في التدهور كل عام حتى يصبح كل مسعى عظيم، من السكك الحديدية عالية السرعة بين مدننا إلى جعل الحياة ممكنة في مختلف الكواكب، غير قانوني فعليا.. لن نصل أبدا إلى المريخ إذا فازت كامالا"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأضاف ماسك، أن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب يدعم، بخلاف هاريس، إنشاء لجنة كفاءة حكومية "ستسمح بإنجاز أشياء عظيمة".

وفي وقت سابق، اعترف ماسك بأن هاريس "تجاوزت توقعات" الكثيرين خلال المناظرة مع ترامب، إلا أنه أعرب عن اعتقالده بأن ترامب "سيحقق نتائج أفضل بكثير" كرئيس للدولة.



