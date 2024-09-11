محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير ميناء شرم الشيخ البحري

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استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ورئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك للاستشارات والخدمات البحرية، لمناقشة أعمال التطوير الجارية في ميناء شرم الشيخ البحري.

قدم محافظ جنوب سيناء الشكر إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على جهوده المتميزة في تطوير الموانئ وجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جرى خلال اللقاء استعراض أعمال التطوير الجارية في ميناء شرم الشيخ البحري، وخطة العمل المستقبلية لتشغيل الميناء، بالإضافة إلى أهم أعمال التطوير الحالية والمستقبلية لرفع كفاءة مارينا اليخوت التابعة للهيئة والمحافظة.

وأكد المحافظ على تذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة للإسراع في إتمام تطوير المارينا لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بمدينة شرم الشيخ، والعمل على جذب اليخوت السياحية إلى الميناء. كما أثنى على جهود هيئة الموانئ في متابعة أعمال التطوير والالتزام بالجدول الزمني لخطة تطوير المارينا والميناء.

ناقش المحافظ أيضًا أعمال تطوير ميناء نويبع البحري، وشدد على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه حركة دخول وخروج الشاحنات والركاب من وإلى الميناء.

وعد المحافظ بدراسة رفع كفاءة ساحة انتظار الشاحنات خارج الدائرة الجمركية، بالتشاور مع هيئة موانئ البحر الأحمر، بهدف تقديم خدمة جيدة لمرتادي الميناء.