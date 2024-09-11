أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن ختام اليوم الثالث من ورش تدريب الشباب، في المعسكر رقم 40 ضمن مبادرة "تحدي الشباب" النسخة الرابعة، تحت شعار "وقتُنا.. دورُنا.. مستقبلُنا"، حيث تم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، واستمرت لمدة 4 أيام.

وأوضح الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن التدريب أُقيم في مكتبة مصر العامة بدمياط، وتهدف معسكرات "تحدي الشباب" النسخة الرابعة إلى تمكين الشباب من تناول قضايا تغير المناخ وأسبابه وآثاره، والطرق الممكنة لمواجهة هذا التحدي، بالإضافة إلى ريادة الأعمال والمشروعات التي تقدم حلولًا للمشاكل المتعلقة بتغير المناخ، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر، وكيفية التصدي لتغيرات المناخ.

وأضاف أحمد الألفي، المدرب المعتمد من وزارة الشباب والرياضة، أن مبادرة "تحدي الشباب" تهدف إلى إلهام الشباب بأفكار مبتكرة في إطار مؤسسي، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، والمجلس الثقافي البريطاني.

وأكد أن "تحدي الشباب" هو مبادرة عالمية تدعم الشباب لتحقيق إمكاناتهم في مواجهة تغير المناخ، والتنافس للحصول على التمويل الأولي، والتدريب من قبل خبراء المناخ على مستوى العالم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

