نتائج أولية: جبهة العمل الإسلامي تتصدر الانتخابات البرلمانية الأردنية

كشفت النتائج الرسمية الأولية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأردنية، التي جرت أمس، عن تصدر حزب جبهة العمل الإسلامي للنتائج بحصول مرشحيه على 32 مقعدا من أصل 138 مقعدا.

ووفقا للنتائج الأولية، حصد مرشحو حزب جبهة العمل الإسلامي نحو 18 مقعدا على مستوى القائمة الحزبية بعد فرز نحو نصف مليون صوت، إضافة إلى تقدم الحزب في القوائم المحلية بما يقارب 14 مقعدا، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما حصل حزب الميثاق على 30 مقعدا، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا لوكالة رويترز: "الأردنيون منحونا الثقة الكبيرة بتصويتهم لحزب جبهة العمل الإسلامي.. والمرحلة القادمة ستزداد بها المسئولية على الحزب تجاه الوطن والمواطن".

وتنافس 1623 مرشحا ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) التي عددها 138 مقعدا، وجرت الانتخابات وفق قانون جديد خصّص للأحزاب 41 مقعدا من أصل 138.

وفي هذه الانتخابات، تم تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامّة واحدة، في ما تجاوز عدد الناخبين المسجلين الذين كان يحق لهم الاقتراع، 5.1 مليون ناخب.

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية، أن نسبة المشاركة من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 5.1 مليون ناخب في الأردن في الانتخابات كانت 32.25 %، بزيادة طفيفة عن نسبة 29% في الانتخابات السابقة عام 2020.