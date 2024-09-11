دول الخليج والصين تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

شددت جلسة المباحثات الخليجية الصينية بالرياض اليوم الأربعاء، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة ووقف الانتهاكات الخطيرة التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بحسب ما ذكره الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

ورأس الجانب الصيني في الجلسة، رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، فيما رأس البديوي، حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء.

وتناولت جلسة المباحثات الخليجية الصينية – بحسب البديوي- "تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى متابعة آخر مستجدات تطورات الأوضاع بالمنطقة، وفي مقدمتها الأزمة في غزة والانتهاكات الخطيرة والمستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

وقالت (واس) إن الجانب الصيني أكد "ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع القرارات الدولية والأممية ذات الصلة".

يشار إلى أن بكين تسعى إلى توسيع نفوذها السياسي في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية.