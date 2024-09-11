مطار هيثرو يسجل عددا قياسيا شهريا جديدا للركاب في أغسطس

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أعلن مطار هيثرو، أكبر المطارات البريطانية، أنه حقق رقما قياسيا شهريا جديدا فيما يتعلق بأعداد الركاب، حيث تنقل نحو ثمانية مليون شخص عبر صالاته في أغسطس.

وشهد المطار أيضا أحد أكثر أيامه ازدحاما الشهر الماضي، بتوافد 269 ألف راكب على المطار في 18 أغسطس، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

ويمضى المطار على مسار تسجيل 30 مليون راكب بين يونيو وسبتمبر، وهو ما سيكون أعلى عدد لتلك الفترة في تاريخ المطار.

وألقى هيثرو الضوء على أن إسبانيا واليونان وتركيا وإيطاليا كانت وجهات صيفية شهيرة الشهر الماضي.

وقال المطار إن حفلات تايلور سويفت جلبت 40 ألف راكب إضافيين الصيف الجاري، حيث مر المعجبون عبر صالاته من أجل محطتها الأوروبية لجولة إراس تور.

وقالت مجموعة مطارات مانشستر –التي تضم وتشغل مطارات مانشستر وساتنستيد وإيست ميدلاندز- إنها كسرت الأرقام القياسية أيضا في الصيف.

ووصل عدد الركاب عبر مطاراتها إلى نحو سبعة ملايين في أغسطس، بارتفاع من 6ر6% من نفس الشهر في 2023.