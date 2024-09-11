محافظ القاهرة يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

صابر: تدشين مبادرة مدرستي سعادتي لتوزيع شنط مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حفل تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم التي نظمها الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، تحت إشراف مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالعاصمة.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع مؤسسات الدولة لم تألوا جهدًا في دعم حفظة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم هذه المسابقة وتكريم الفائزين بها هو ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس النشء من طلاب مراحل التعليم المختلفة، ونشر مبادئ الدين الصحيحة.

وشهد محافظ القاهرة، تدشين مبادرة "مدرستي سعادتي" التي أطلقتها محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتستهدف توزيع شنط مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة.

وثمن محافظ القاهرة، دور الجمعيات الاهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم في المجالات، ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.