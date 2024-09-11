 حكومة جنوب أفريقيا ترفض طلب العاملين بالقطاع العام زيادة الأجور بنسبة 12% - بوابة الشروق
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حكومة جنوب أفريقيا ترفض طلب العاملين بالقطاع العام زيادة الأجور بنسبة 12%

جوهانسبرج (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 3:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 3:52 م

رفضت حكومة جنوب أفريقيا طلب العاملين بالقطاع العام زيادة الأجور بنسبة 12%، ووصفت المطلب بالذي لا يمكن تحمله.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن فريكي دي برون، الأمين العام لمجلس تنسيق المساومات بالقطاع العام قال إنه بدلا من ذلك عرضت الحكومة زيادة بنسبة 3%.

وأضاف أن مطلب العاملين سوف يتطلب 140 مليار راند (83ر7 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا المبلغ " غير متوفر في الموازنة".

أوضح أن الحكومة طلبت من النقابات العمالية التي تمثل العاملين في القطاع العام " إعادة دراسة وضعهم ومطالبهم".

ومن المقرر استئناف المفاوضات في أكتوبر المقبل.


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