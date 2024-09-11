المنظمات الأهلية الفلسطينية: على المحكمة الدولية محاسبة نتنياهو على جرائمه في غزة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم إبادة متواصلة على كل المستويات من قبل الاحتلال الإسرائيلي سواء بأعمال القصف أو من خلال الكارثة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بمنع وصول المساعدات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني يأمل في أن تتخذ محكمة العدل الدولية قرارا يلزم بوقف هذا العدوان وإنصاف الضحايا.

وتابع: «نتطلع لمحكمة العدل الدولية بأن تأخذ قرارا فيما يتعلق بتوقيف رئيس الاحتلال ووزير جيشه الذين أقروا هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وكل من قام بهذه الجرائم ضد الإنسانية، والعمل باتجاه الضحايا وهو خطوة مهمة، حيث نتحدث عن عشرات الآلاف من المواطنين الذين قتلوا وأصيبوا، والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة في قطاع غزة».

وأشار إلى أن الجرائم التي تُرتكب سواء جرائم الإبادة الجماعية في غزة وأيضًا ما حدث في الضفة الغربية من عمليات الاستيطان ومن تدمير وقتل خلال ما شهدناه خلال الأيام الماضية، هي جرائم ضد الإنسانية من قبل الاحتلال على كل المستويات.