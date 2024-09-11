محافظ الدقهلية يفتتح معرض ست الستات المصرية

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افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء معرض "ست الستات المصرية"؛ لبيع المنتجات اليدوية والتراثية والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالدقهلية من داخل نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور النائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وأعضاء المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعم الأول للصناعات اليدوية والتراثية وتمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل الشباب، من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم من خلال المعارض والأسواق.

وأكد دعمه الكامل لمعارض المنتجات اليدوية من أجل إتاحة الفرصة أمام صغار المنتجين لتسويق منتجتهم وتشجيعهم على مزيد من الإنتاج، لزيادة دخلهم القومي والحد من البطالة وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى تخصيص محلات مول المشاية لإقامة معرض لأصحاب المنتجات اليدوية دعماً من المحافظة لهم، معبرا عن تقدير المحافظة لأصحاب المنتجات اليدوية وتعمل على دعمهم وتلبية احتياجاتهم.

وثمن المحافظ، دور المجلس القومي للمرأة ومجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي على تنظيم ودعم هذا المعرض لإتاحة الفرصة أمام المنتجين من المرأة والشباب لعرض وبيع منتجاتهم.