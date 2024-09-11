حماس تندد بتصريحات بايدن بشأن مقتل متضامنة أمريكية في الضفة الغربية

نددت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مقتل متضامنة أمريكية في الضفة الغربية، واصفة إياها بالمعيبة والمرفوضة.

وقال القيادي بحماس باسم نعيم في بيان "استمرارا لحالة الدعم الأعمى واللامحدود من الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريحات معيبة وغير مسئولة حول مقتل الناشطة الأمريكية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني عائشة نور إزغي على يد قوات الاحتلال الصهيوني".

وأضاف "بايدن برر بأن مقتلها جاء بالخطأ نتيجة إصابتها برصاصة ارتدت إليها بعد ارتطامها بالأرض، في الوقت الذي يندد ويهدد ويتخذ الإجراءات الفورية عندما يتعلق الأمر باتهامات باطلة موجهة للمقاومة الفلسطينية".

وتابع: "هذه التصريحات التي تعفي الاحتلال من المسئولية عن القتل العمد للمتضامنة الأمريكية هي استمرار للسياسة العنصرية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، حتى تجاه مواطنيها حسب دينهم ولونهم وعرقهم والجهة التي قتلتهم، كما أن هذه التصريحات تتناقض مع تصريحات عدد من المسئولين الأمريكيين بمن فيهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والتي أعرب فيها عن قلقه البالغ من أنه وفقا للتحقيق الأولي الذي أجراه الجيش، فإن إطلاق النار من قبل جنود جيش الاحتلال أدى إلى مقتل مواطنة أمريكية في الضفة الغربية دون مبرر ودون أي استفزاز من جانبها".

وأكد أن الإدارة الأمريكية مطالبة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة المنحازة والتي لم تجلب للمنطقة إلا الموت والدمار وغياب الأمن وعدم الاستقرار، على حد قوله، واتخاذ الإجراءات الفورية لمحاسبة مجرمي الحرب الذين ينشرون الموت في كل مكان من الأراضى الفلسطينية على مدار أكثر من ١١ شهرا.



