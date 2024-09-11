أطلقت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، منظومة الدراجات التشاركية بمدينة شرم الشيخ في محطة السوق التجاري القديم؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تفعيل المنظومة بمحطة السوق التجاري كونها أول محطة تمكن المواطنين والمقيمين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول "Baddel Go"، الذي يُتيح للمستخدمين استئجار الدراجات بسهولة عبر مسح الرمز الموجود على الدراجة.

وأوضح أن هذا المشروع يعد جزءا من مشروعات الاستدامة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة تعزيز المنظومة الخضراء، إضافة إلى كونه من المبادرات الذكية التي تعكس التحول الرقمي في مجال النقل المستدام بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه من المخطط توسيع نطاق انتشار الدراجات التشاركية ليشمل أنحاء المدينة خلال الفترة المقبلة؛ مما يوفر وسيلة نقل صديقة للبيئة وفعالة لجميع المواطنين.