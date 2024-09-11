أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مديرا فنيا لمنتخب أمريكا، وذلك قبل كأس العالم 2026 والتي ستستضيفها أمريكا مع المكسيك وكندا.

ووقع بوكيتينو عقدا مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يمتد لعامين.

وظل المنتخب الأمريكي دون مدرب دائم منذ الخروج من كأس كوبا أمريكا 2024 التي أقيمت على أرضه في يوليو الماضي، وهو ما أدى إلى إقالة جريج بيرهالتر من منصب المدير الفني.

وقال بوكيتينو إن قرار الانتقال إلى أمريكا "لم يكن من أجل كرة القدم فقط"، بل للاستمتاع بفترة الإعداد لاستضافة كأس العالم، وهي فرصة لا يستطيع تفويتها.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "الطاقة والحماس والرغبة الشديدة في تحقيق إنجاز تاريخي حقيقي هنا كلها دفعتني للقدوم إلى الولايات المتحدة".

وأوضح: "أرى مجموعة من اللاعبين يتمتعون بالموهبة والإمكانات، وسنعمل معا لتحقيق أشياء مميزة يمكن للأمة بأكملها أن تفخر بها"