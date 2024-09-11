 السفير الأوكراني في الهند: كييف تريد أن تقوم نيودلهي بدور أكبر لإنهاء الحرب الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير الأوكراني في الهند: كييف تريد أن تقوم نيودلهي بدور أكبر لإنهاء الحرب الروسية

نيودلهي - د ب ا
نشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 10:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 10:04 ص

قال السفير الأوكراني في الهند أولكسندر بوليشوك، إنه يتعين على الهند القيام بدور أكثر فعالية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا إذا كانت ترغب في شغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوليشوك القول إن أوكرانيا تريد أن تقوم الهند " بمباحثات" وساطة" بين أوكرانيا وروسيا، وأن تستخدم علاقتها مع روسيا لإقناعها بالانضمام لمباحثات السلام.

وأوضح أن أوكرانيا اقترحت على الهند عقد قمة سلام قبل نوفمبر 2024 بهدف إنهاء الصراع، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت نيودلهي ستوافق.

ويشار إلى أن الهند تعتمد على روسيا للحصول على الأسلحة والنفط منخفض السعر، كما أنها نأت بنفسها عن إدانة الرئيس الروسي فلادمير بوتين لقيامه بحرب ضد أوكرانيا منذ عامين.

وقد دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي زار كييف في أغسطس الماضي لأول مرة منذ اندلاع الصراع، بصورة متكررة للجوء للدبلوماسية والحوار لإنهاء الحرب.

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